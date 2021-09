Brozovic, tempi rinnovo con l’Inter lunghi. Finita la missione del padre – SI

Brozovic e l’Inter continuano a discutere il rinnovo del contratto, in scadenza al 30 giugno 2022. Il centrocampista croato, secondo Sportitalia, ha piacere a rimanere in nerazzurro ma servono ancora passi avanti.

DISCORSO APERTO – Marcelo Brozovic è la principale questione per l’Inter a livello di contratti, una volta definita quella di Lautaro Martinez (solo da ufficializzare). Secondo Sportitalia per il croato le tempistiche del rinnovo, però, sono ancora lunghe. Brozovic ora è seguito dal padre, che è stato di recente a Milano. La sua missione in Italia è finita, lui si appoggia a un agente vero e proprio ossia il fratello di Ivan Rakitic del Siviglia, motivo per cui si era parlato del Barcellona. C’è comunque ottimismo per riuscire ad arrivare a un accordo, che eviterebbe una pesante perdita a parametro zero, anche perché il centrocampista ha piacere a rimanere a Milano e in nerazzurro.