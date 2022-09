Brozovic, niente riposo. Dalic rende chiare le sue intenzioni sul giocatore

Nonostante salterà Inter-Roma per squalifica, Marcelo Brozovic sarà fondamentale pochi giorni dopo nella sfida di Champions League a San Siro contro il Barcellona. Chiamato in Nazionale, il centrocampista nerazzurro non dovrebbe avere occasione di riposare. Come ha reso chiaro il CT Zlatko Dalic in conferenza stampa.

SCELTE DECISE – Niente riposo in vista per Marcelo Brozovic con la Croazia. Chiamato per le due sfide di Nations League contro Danimarca (domani) e Austria (domenica 25), il centrocampista dell’Inter dovrebbe essere con ogni probabilità regolarmente in campo. A renderlo chiaro è stato il Commissario Tecnico Zlatko Dalic in conferenza stampa: «Non cambierò di molto la squadra. Giocheremo con il nostro 4-3-3 e cercherò di distribuire i minuti per tutti i giocatori». Brozovic è uno dei protagonisti della squadra e proprio per questo sarà sicuramente tra i presenti, così come l’ex nerazzurro Ivan Perisic.