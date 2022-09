Inter Women, Sampdoria oggi in campo: domenica la sfida. Quattro assenti

È in programma domenica la sfida di campionato tra Sampdoria e Inter Women. Le blucerchiate hanno ripreso oggi gli allenamenti dopo la terza vittoria consecutiva ottenuta nell’ultima gara. Sono in quattro le assenti.

RIPRESA E ASSENZE – Dopo due giorni di riposo, la Sampdoria è tornata in campo in vista della sfida di domenica contro l’Inter Women. In occasione della gara valevole per la quarta giornata di campionato, le blucerchiate hanno iniziato la preparazione. Quattro sono ancora le giocatrici indisponibili: Bianca Fallico, Elena Pisani, Cecilia Prugna e Valentina Soggiu.