Bosnia, Dzeko convocato per 2 gare di qualificazione a Euro 2024

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha ricevuto la convocazione da parte della Bosnia ed Erzegovina, per 2 gare per il girone di qualificazione a Euro 2024.

CONVOCATO – Edin Dzeko, centravanti dell’Inter, è stato convocato da Faruk Hadzibegic, CT della Bosnia ed Erzegovina, nella lista dei convocati per i match contro l’Islanda e la Slovacchia, in programma rispettivamente il 23 e il 26 marzo, validi per il girone di qualificazione a Euro 2024.

Spisak igrača "A" reprezentacije Bosne i Hercegovine za utakmice protiv Islanda i Slovačke u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. #NFSBiH #zmajevi #EURO2024 #reprezentacijabih pic.twitter.com/V0e1J01nOP — NFS BIH (@NFSBiH) March 8, 2023

Fonte: Twitter NFS BIH

