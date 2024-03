Argentina, la lista dei convocati di Scaloni: presenti due dell’Inter

L’Argentina torna in campo a fine marzo per due amichevoli di preparazione alla Copa America. Ovviamente presente Lautaro Martinez tra i convocati di Lionel Scaloni ma per quanto riguarda l’Inter è stato convocato anche un altro giocatore.

CONVOCATI – Lautaro Martinez è stato regolarmente convocato dal CT Lionel Scaloni per le prossime due sfide amichevoli contro El Salvador e Curacao che si terranno negli Stati Uniti. Ma non sarà l’unico dell’Inter ad essere convocato. Fra i calciatori selezionati dal CT figura anche Valentin Carboni, talentuoso attaccante di proprietà dell‘Inter attualmente in prestito al Monza.

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni 🇦🇷 para la gira de marzo por Estados Unidos. pic.twitter.com/4xvr75hG7E — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 1, 2024