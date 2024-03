Thuram fuori? Dimarco e Mkhitaryan piazzano il sorpasso

Marcus Thuram è ancora fermo ai box dopo il problema all’adduttore contro l’Atletico Madrid. I compagni Federico Dimarco e Henrikh Mkhitaryan ne stanno approfittando per scalzarlo da una classifica dell’Inter 2023/24.

DATI FERMI – Con 2.398 minuti e 34 presenze totali, Marcus Thuram è uno dei giocatori più usati da Simone Inzaghi in questa stagione dell’Inter. Tuttavia l’infortunio contro l’Atletico Madrid lo ha tenuto fuori dal campo nelle ultime due sfide contro Lecce e Atalanta. In attesa di conoscere la data del suo rientro (qui le ultime sensazioni), il numero 9 nerazzurro è quindi fermo a 12 gol e 7 assist alla sua prima stagione a Milano. Con 19 partecipazioni attive, Tikus è il migliore dell’Inter, ovviamente dopo Lautaro Martinez (26 gol e 2 assist). Tuttavia due compagni lo stanno insidiando.

CLASSIFICA AGGIORNATA – Thuram non è più il miglior assistman dell’Inter in questa stagione. Perché i compagni Federico Dimarco e Henrikh Mkhitaryan lo hanno superato. Il primo con il cross da corner per l’incornata di Stefan de Vrij a Lecce, che lo porta a 8 assist in stagione (di cui 6 in Serie A). Il secondo invece con il tocco – ufficialmente riconosciuto dalla Lega Serie A – che permette a Matteo Darmian di aprire la goleada contro l’Atalanta. L’armeno raggiunge Thuram per assist in campionato (7 a testa), ma lo supera anche lui nel totale. Riscrivendo così la classifica dei passaggi decisivi tra i nerazzurri.

Inter 2023/24: la classifica degli assist aggiornata

8 ASSIST – Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan

7 ASSIST – Marcus Thuram

4 ASSIST – Denzel Dumfries

3 ASSIST – Marko Arnautovic, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Carlos Augusto, Davide Frattesi

2 ASSIST – Francesco Acerbi, Kristjan Asllani, Juan Cuadrado, Lautaro Martinez, Benjamin Pavard, Alexis Sanchez

1 ASSIST – Yann Bisseck, Matteo Darmian