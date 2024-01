Zilliacus guarda le voci sull’Inter: «Proprietari sono custodi a tempo»

Zilliacus torna a parlare dell’Inter e a far capire di essere pronto a entrare in società. L’imprenditore finlandese, citando le notizie sulla questione del prestito di Oaktree, si concede una riflessione su come gestire i club di primo livello del calcio mondiale.

CONTROLLO MOMENTANEO – Thomas Zilliacus vuole l’Inter e non ne ha mai fatto mistero. In vista della risoluzione – qualunque essa sia – della questione prestito con Oaktree, l’imprenditore si esprime via Twitter: “L’ho detto tante volte e lo ripeto. I grandi club sono delle istituzioni che poggiano sulle spalle dei tifosi. I proprietari sono custodi per un periodo limitato di tempo, nel quale il loro unico lavoro è prendersi cura della società nel migliore dei modi. Ricordiamocelo tutti questo”.