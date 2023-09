Zilliacus consiglia all’Inter: «Tre giovani scandinavi, uno è Haaland!»

Zilliacus, imprenditore miliardario che non ha mai nascosto l’interesse per l’Inter, attraverso il suo account Twitter ha parlato di tre giovani scandinavi che potrebbero far comodo ai nerazzurri.

TRE SCANDINAVI – Thomas Zilliacus ha parlato di tre giocatori, consigliandoli all’Inter: «Ha-Ho-Hå? Negli anni ’50, tre scandinavi, soprannominati Gre-No-Li dai media, guidarono il Milan verso un enorme successo. Ci sono tre giovani e bravissimi scandinavi che potrebbero fare altrettanto per l’Inter. Il 23enne norvegese Erling Haaland, il 20enne danese Rasmus Hojlund e il 22enne finlandese Daniel Håkans formerebbero un formidabile trio offensivo. E sì, lo so che alcuni diranno Ha-Ha-Ha ma non diamogli peso».