Biasin: «Frattesi? Inzaghi sa quello che fa, stop critiche! Contro il Milan…»

Fabrizio Biasin interviene in favore di Simone Inzaghi, criticato per il poco utilizzo di Davide Frattesi. Il giornalista, ospite di Radio 24, esprime le proprie considerazioni in vista di Inter-Milan.

CRITICHE PREVENTIVE – Fabrizio Biasin dice la sua sul derby di sabato prossimo. Intervenuto nella trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, il giornalista dichiara: «È vero che nel 2023 l’Inter ha fatto vedere qualcosa in più, però è anche vero che il Milan è cresciuto tanto dopo quest’estate. Quindi credo che le distanze fra le due squadre si siano un po’ ridotte, almeno sulla carta. L’Inter riparte dalle sue certezze. Inzaghi ha schierato per tre volte la stessa formazione. Probabilmente, magari con una piccola variazione, sarà la stessa formazione anche quella di sabato. Mi dà un po’ fastidio leggere le critiche preventive a Inzaghi, che adesso deve far giocare per forza Frattesi. Nel momento in cui l’Inter ha fatto nove punti in tre partite, con otto gol fatti e zero subiti, dico lasciate fare Inzaghi. Evidentemente l’allenatore sa quello che deve fare. Con tutte le partite che ci saranno, non solo giocheranno tutti ma giocheranno anche tantissimo tutti. La stessa cosa è capitata l’anno scorso quando, tolto Asllani, tutti hanno stra giocato».