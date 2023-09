Klaassen incognita di livello | Le gerarchie dell’Inter a centrocampo

Klaassen si allena per inserirsi nelle rotazioni della nuova Inter di Inzaghi, che solo in mezzo al campo ha l’imbarazzo della scelta. Il trio titolare è scontato solo a inizio stagione… essendo un quartetto. Più che altro sarà interessante capire i nuovi incastri al di là dai vari “vice” in rosa



Che l’ultimo arrivato(1993) non abbia ancora debuttato in maglia Inter non stupisce. Stupirebbe se non venisse preso in considerazione da Simone Inzaghi come seria alternativa nelle rotazioni. Ma in un reparto in cui il “quarto” è addirittura(1999) non sarebbe strano. Il ruolo di Klaassen all’Inter è ancora un’incognita. Nessun dubbio, invece, sui titolari.(1994) in regia,(1997) mezzala destra ed(1989) mezzala sinistra. Frattesi è il vice-Barella ma non solo . Un po’ come Klaassen è il vice-Mkhitaryan al pari di(1995). Chi rischia di ritrovarsi dietro nelle rotazioni è(2002), vice-Calhanoglu con il contagocce. Addirittura “ottavo” mediano(2002), che ha poche chance di trovare spazio in maglia nerazzurra in questa stagione. Forse addirittura meno di(2005),(2004) e altri primavera aggregati da Inzaghi in Prima Squadra. La mediana dell’Inter in questa stagione è talmente numerosa che profili come il jolly Sensi e l’ esubero Agoumé rischiano di non trovare spazio nemmeno in caso di turnover. Ma non fa “rumore” come nel caso di Frattesi…

