Zhang a Milano fino al derby? Ecco la strategia di Suning – TS

E’ vigilia di Atalanta-Inter. Domani alle 20:45 i nerazzurri volano a Bergamo per sfidare la squadra di Gasperini. Serve continuare la marcia in Serie A dopo la Supercoppa vinta contro la Juventus. Intanto la presenza di Steven Zhang a Milano tiene banco.

STRATEGIA – Il secondo trofeo dell’era Suning è stato messo in bacheca. Adesso l’Inter ha già la testa all’Atalanta, match di domani sera che potrebbe dire tanto della stagione dei nerazzurri visto che per molti la Dea è la rivale numero uno per lo scudetto. Intanto però Zhang a Milano non è una presenza da sottovalutare. Secondo quanto scrive Tuttosport questa mattina, il numero uno nerazzurro rimarrà nel capoluogo lombardo fino al mese prossimo. Possibile che Zhang sia in tribuna anche per Inter-Milan, derby del 6 febbraio prossimo, per poi tornare in Cina e continuare a gestire le cose da là. La situazione societaria però tiene banco eccome in casa Inter. La strategia di Suning, secondo il quotidiano, viaggia su un doppio binario: l’autofinanziamento e prestiti e finanziamenti esterni. Da una parte c’è infatti il prestito dal fondo americano Oaktree Capital ma dall’altra c’è anche la volontà da parte di Zhang di rifinanziare le obbligazioni dell’Inter in scadenza a fine 2022. Questo sarà possibile grazie a un bond da 425 milioni comprendente il prestito ponte da 50 milioni contratto dal club nerazzurro con Goldman Sachs e Ubi Banca negli anni scorsi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino