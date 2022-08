Zenga: «Inter, 2 problemi per Inzaghi! Mercato chiuso? Mancano 20 giorni»

L’Inter stasera esordisce in campionato contro il Lecce alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare” (QUI le ultime sulle scelte di Inzaghi). Walter Zenga – ospite negli studi di Sky Sport -, individua due potenziali problematiche per Inzaghi

PROBLEMATICHE – L’Inter stasera scende in campo per la prima giornata di campionato contro il Lecce di Marco Baroni. Walter Zenga individua due problematiche per Simone Inzaghi: «Qual è il compito più difficile per Inzaghi? Quello di trovare un difensore centrale di ruolo. Dimarco giocava a Verona nei tre dietro ma io personalmente lo vedo più come quinto di sinistra: questo è il primo problema. Il secondo problema è sostituire Perisic che ti assicurava cinquanta partite a stagione e saltava sempre l’uomo: se Gosens torna quello dell’Atalanta ha fatto bingo, se no è una problematica anche questa».

RISCHIO – Zenga prosegue commentando le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa sul mercato nerazzurro: «Qualsiasi allenatore preferirebbe iniziare il campionato a mercato chiuso e avere tutta la rosa a disposizione. Dire però mercato chiuso adesso diventa un rischio. Inzaghi ha ragione ma ci sono ancora venti giorni e quattro partite».