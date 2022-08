Bastoni, Lecce-Inter partita dal sapore dolce: al Via del Mare il primo gol nerazzurro

Bastoni non è ancora certo di scendere in campo dal primo minuto nell’esordio stagionale contro il Lecce, in programma stasera alle 20:45. Partita comunque speciale per il classe ’99 nerazzurro. Al “Via del Mare” di Lecce il primo gol con la maglia dell’Inter nel gennaio 2020.

DOLCI RICORDI – Alessandro Bastoni è carico per l’inizio della stagione. Come testimoniato da un suo post su Instagram di qualche giorno fa (vedi foto). Il 95 nerazzurro forse non partirà titolare questa sera nel match contro il Lecce, in programma alle 20:45 allo stadio “Via Del Mare”. Al momento il ballottaggio lo vede in svantaggio rispetto al compagno Federico Dimarco (vedi aggiornamento). Questa partita, in ogni caso, ha sicuramente un sapore particolare per il difensore nerazzurro. Qui, a Lecce, Bastoni ha realizzato il primo gol con la maglia dell’Inter. Era il gennaio 2020 e in panchina sedeva Antonio Conte. Il classe ’99 segnò il gol del momentaneo vantaggio dell’Inter al minuto 71. I nerazzurri verranno raggiunti dal gol di Marco Mancosu sei minuti più tardi e la partita terminò in pareggio, 1-1. Che questo gol possa essere motivo di sprono per Bastoni? E che magari, in caso di utilizzo, possa portarlo a spingersi più in avanti per replicare quanto fatto qualche anno prima e aiutare l’Inter a partire con il piede giusto.