Zazzaroni: «Inter, non esiste la proprietà! E Calhanoglu si allena poco»

Zazzaroni se la prende con la proprietà dell’Inter, ossia la famiglia Zhang, ma a sorpresa pure con Calhanoglu. Da Pressing Serie A su Italia 1, il direttore del Corriere dello Sport contesta situazioni dentro e fuori dal campo.

MALE TUTTO – Ivan Zazzaroni cerca di capire le lacune dell’Inter dopo la sconfitta di Bologna: «Questa squadra mentalmente non è forte. Quando non va bene in campionato è perché le squadre che l’affrontano hanno tempo per preparare la partita. Il Bologna ha fatto un’eccellente partita, il Monza nel secondo tempo quasi meritava di vincerla. Questa squadra non riesce a tenere la tensione alta per sette-dieci giorni: fa benissimo la partita di coppa, con motivazioni extra, però quando arriva ad affrontare squadre minori che per tutta la settimana hanno giocato sull’Inter fa male. Questa la deve dare l’allenatore, ma Inzaghi sappiamo che tipo di allenatore è. Forse serve un aiuto della società: esiste? Sia Giuseppe Marotta sia Piero Ausilio stanno facendo un miracolo perché non c’è la proprietà, quello che deve prendere le decisioni. Poi c’è qualcuno che si monta la testa, perché c’è qualche giocatore che si sta allenando poco. Uno in particolare. È Hakan Calhanoglu, che vola un po’ alto».