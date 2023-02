Capuano: «Inter, sconfitta a Bologna non mi sorprende! Su Asllani dico…»

L’Inter, dopo una grande vittoria in Europa contro il Porto, conferma le difficoltà nel tenere lo stesso livello di concentrazione nella partita successiva e infatti cade a Bologna. Capuano non è per nulla sorpreso: di seguito il suo intervenuto a Radio 24

NULLA DI NUOVO – L’Inter nel corso della stagione ha sempre alternato grandi prestazioni a tonfi colossali. Proprio per questo Giovanni Capuano non è sorpreso dalla sconfitta con il Bologna: «Trovo che a Bologna non sia successo nulla di sorprendente, partite come quelle con il Porto ti succhiano l’anima. Non mi sorprendo che abbia fatto fatica l’Inter, sono partite difficili quelle post europee dove hai pochi stimoli. Io penso che il tema della domenica è fino a che punto sia lecito riaprire il processo a Inzaghi. Io penso non sia lecito, penso ci sia un limite a tutto ma guardando in giro penso che ce lo trascineremo ancora».

POCO SPAZIO – Il discorso si sposta poi sul poco spazio concesso a Kristjan Asllani: «Io su Asllani non ho una risposta, penso che già durante questa stagione meritasse più spazio. Però mi sembra di aver capito che sia l’Inter che Inzaghi ci credano molto dato che si parla della cessione di Brozovic. E poi io credo che in realtà, se l’Inter avesse perso a Bologna con Asllani e altri ragazzotti, saremmo qui a massacrare Inzaghi per aver sottovalutato il Bologna. Da metà ottobre Inzaghi è riuscito a vincere gli scontri diretti e invece è diventato l’allenatore che perde le squadre con le provinciali: è difficile fare una diagnosi».