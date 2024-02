Zazzaroni: «L’Inter ha già vinto lo Scudetto da tempo!». E lo spiega

Zazzaroni lascia da parte il pronostico 1X2 e si lancia verso l’assegnazione dello Scudetto. Il Direttore del Corriere dello Sport, intervenuto come ospite nel corso di “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, non vuole sentire ragioni sull’ipotesi che non sia l’Inter a trionfare

SCUDETTO ASSEGNATO – Nessun pronostico alla vigilia del recupero tutto nerazzurro in Serie A ma Ivan Zazzaroni non ha davvero dubbi sull’epilogo di questo campionato. Incalzato dal collega Carlo Genta, il Direttore del Corriere dello Sport pensa che il risultato di Inter-Atalanta non possa condizionare in nessun modo il finale di stagione. Questo il breve intervento di Zazzaroni a riguardo: «L’Inter ha già chiuso, dai! In Serie A è l’unica squadra che ha continuità in questo momento. L’Inter va con le seconde linee a Lecce e fa quattro pere, di cosa stiamo parlando? È una squadra molto più forte delle altre e sta anche meglio delle altre. Per me il campionato italiano l’ha già vinto ma da tempo eh!» Così Zazzaroni sull’ipotesi che una vittoria dell’Inter contro l’Atalanta possa significare Serie A finita e Scudetto già assegnato alla squadra nerazzurra di Milano. Beh, a questo punto non resta che attendere il risultato di San Siro per aggiornare la classifica…