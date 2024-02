Inter-Atalanta, cambiano le scelte in attacco? Asllani-bis in regia – Sky

Dopo tre giorni dalla straordinaria vittoria con il Lecce, la squadra allenata da Simone Inzaghi scende subito in campo per il recupero della ventiquattresima giornata di campionato contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, cambieranno probabilmente le scelte in attacco rispetto l’ultima uscita, con la conferma di Kristjan Asllani in regia.

NUOVI CAMBI – Simone Inzaghi prepara l’importantissima sfida in casa contro l’Atalanta non con poche difficoltà, considerate le tante assenze. Oltre Stefano Sensi e Juan Cuadrado ormai fermi da tempo, non ci saranno neanche Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. Rispetto la sfida giocata contro il Lecce, ci saranno alcuni cambi di formazione, con il ritorno di Yann Sommer tra i pali e la conferma di Kristjan Asllani in regia, considerata l’assenza del titolare turco. Lui sta facendo bene dopo i due assist per Lautaro Martinez a Firenze e a Lecce. Saranno importanti anche le scelte in attacco, con Marko Arnautovic che si ricandida per una maglia da titolare dopo il gol all’Atletico Madrid e il problemino fisico accusato appena prima la sfida con i salentini. Domani potrebbe dunque giocare lui in coppia con Lautaro Martinez con il ritorno in panchina di Alexis Sanchez, titolare nell’ultima uscita.