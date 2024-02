Zazzaroni: «Inter, il mercato sembrava aver impoverito. Invece no»

Ivan Zazzaroni ritorna su Pressing sul mercato dell’Inter in estate ed è rimasto sorpreso dal miglioramento della squadra nel corso del tempo.

SORPRESA – Ivan Zazzaroni è rimasto sorpreso: «Il mercato sembrava aver impoverito l’Inter per mancanza di alcuni giocatori. In realtà quella squadra ha cambiato due giocatori: Thuram e Sommer, che hanno un rendimento straordinario. Gli altri sono un arricchimento, Calhanoglu sta giocando anche incredibilmente bene al posto di Brozovic. Se devo scegliere in Europa chi sia la più forte dico Real Madrid e Manchester City. L’Inter sarebbe tra le prime quattro in Europa in questo momento, ha un valore in termini europei».