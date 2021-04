Zazzaroni: «Hakimi, mai detto che l’Inter non avrebbe pagato»

Ivan Zazzaroni ha risposto agli attacchi da parte di persone che lo hanno criticato per alcuni articoli sull’Inter pubblicati sul “Corriere dello Sport”

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Ivan Zazzaroni ai microfoni della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club” sugli attacchi apparsi sui social network riguardo alcune notizie pubblicate sul “Corriere dello Sport”, di cui è direttore. «Se aspettavo Marotta al 31 marzo? Sì, infatti ha pagato. Mai detto che non avrebbero pagato, anche perché altrimenti non gli avrebbero dato la licenza. Io ho dato la notizia che Suning aveva messo in vendita l’Inter. Poi abbiamo spiegato i problemi di Suning, non dell’Inter. Quando è successo il casino Real Madrid–Hakimi l’abbiamo pubblicato. Marotta ha detto che avrebbero pagato il 31 e quindi abbiamo aspettato il 31. Quella di Lukaku a maggio. Non è un augurio. Sono tutte notizie certificate, mai state smentite. Ho fatto i miei complimenti a Conte e alla squadra, ma sono pietrificato di fronte a quello che sta succedendo alla società».