Bologna-Inter, Young dal 1′. Vidal recuperato, va in panchina – SM

LE SCELTE – Bologna-Inter è in programma questa sera. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, vogliono ripartire al meglio dopo la sosta, per proseguire la marcia verso lo scudetto. Il tecnico nerazzurro deve far fronte a delle defezioni dell’ultimo minuto: Perisic e Kolarov, fermati da un fastidio muscolare, non saranno del match. Al posto del croato, a sinistra, dovrebbe rivedersi Young. A centrocampo scelte definite, con Barella, Brozovic ed Eriksen, favorito su Gagliardini, in mezzo con Hakimi sulla destra. In attacco nessun dubbio: pronta la coppia Lukaku-Lautaro Martinez.