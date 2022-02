Zazzaroni: «Giroud su Sanchez? Per me è fallo! Inter, Inzaghi ha grandi cambi»

Zazzaroni non segue certe dichiarazioni a seguito del derby Inter-Milan di sabato. Il giornalista, ospite di Tiki Taka su Italia 1, è dell’idea che Giroud abbia fatto fallo su Sanchez e che Inzaghi abbia i cambi nonostante le critiche per le scelte a gara in corso.

CONTRO-CRITICA – Ivan Zazzaroni non se la prende con Simone Inzaghi: «Lui ha dei grandi cambi. Oggi la Juventus si è messa al pari, ma l’Inter ha dei grandi cambi. Solitamente cambiava bene: anche alla Lazio cambiava esterno per esterno, ha uno schema di cambi che è sempre quello. Ivan Perisic era il migliore in campo, ma non stava bene e doveva cambiarlo. In quel momento il Milan stava crescendo, nel primo tempo c’era una squadra che stava bene e una che stava peggio. Sono stati tre minuti fatali, nella prima parte Stefano Pioli qualcosa del suo ce l’ha messo poi ha corretto. Il presunto fallo di Olivier Giroud, che per me è fallo, è soggettivo. Non può intervenire il VAR, questo dal regolamento non lo apprezzo».