Collovati: «Inter, vittoria col Napoli decisiva. Giroud-Sanchez? Non è fallo»

In collegamento su Calcio Totale a Rai Sport, l’ex calciatore Fulvio Collovati ha commentato l’imminente gara tra Napoli e Inter di sabato. Poi una postilla sul contatto Giroud-Sanchez.

SCONTRO DIRETTO − Fulvio Collovati presenta il match di sabato: «Se vincesse l’Inter sarebbe decisivo per la lotta scudetto anche perché già è la migliore candidata rispetto alle due rivali Milan e Napoli stesso per organico e forza. Poi se dovesse vincere lo scontro diretto con il Napoli, aumenterebbe di tanto il suo vantaggio. Bisogna ricordare che i nerazzurri hanno anche una partita da recuperare contro il Bologna».

NIENTE FALLO – Infine Collovati ha commentato l’episodio fra Olivier Giroud e Alexis Sanchez sull’1-1 nel derby: «Io non lo capisco. C’è chi compra la patente per guidare e chi quella di arbitro. Si vede chiaramente che non è fallo, ha preso nettamente il pallone».