Zazzaroni: «Biraghi, livello importante. Non è inferiore a Dimarco»

Biraghi, prossimo avversario dell’Inter sabato con la maglia della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista sul Corriere dello Sport (vedi articolo). Secondo Ivan Zazzaroni, non è inferiore a Federico Dimarco

GIOCATORE IMPORTANTE − In collegamento su Radio Firenze Viola, Zazzaroni ha parlato dell’ex Inter Biraghi: «Io ce l’ho anche al fantacalcio, per me è un giocatore importante. Biraghi non è inferiore a Dimarco. Non capisco la ragione per cui sia tanto criticato. Prendersela con il proprio capitano è controproducente, è un giocatore con personalità e ogni tanto fa anche qualche gol».