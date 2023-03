Bastoni, l’agente Tinti: «Lui tifoso Inter, suo interesse è rimanere!»

Incontro in sede Inter fra i dirigenti nerazzurri e Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni. Si è discusso sul rinnovo, con il procuratore che ha rassicurato i tifosi

TIFOSO NERAZZURRO − Dopo l’incontro in sede (vedi articolo), l’agente di Bastoni, Tullio Tinti, ha parlato così all’uscita: «Novità? Sono i primi incontri, stiamo parlando. Sicuramente ci sarà spazio nelle prossime settimane. Lui è sempre stato un tifoso dell’Inter. Non so perché i tifosi debbano agitarsi. Voci di addio? Le voci le avete messe in giro voi giornalisti, lui ha grande interesse di rimanere all’Inter».