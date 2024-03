Zapelloni: «Acerbi? Ecco da cosa si capisce che qualcosa ha detto»

Per Zapelloni Acerbi ha detto qualcosa a Juan Jesus in Inter-Napoli di due settimane fa, anche se non è sicuro che possa trattarsi di un insulto razzista. La spiegazione del giornalista arriva durante Pressing Serie A.

UNA CERTEZZA – Il Giudice Sportivo ha detto che Francesco Acerbi non deve essere squalificato. Ma per Umberto Zapelloni qualche colpa ce l’ha: «D’altra parte, nella bella intervista fatta al Corriere della Sera, si evince che qualche parola di troppo Acerbi l’ha detta. Nelle risposte che dà non c’è la domanda su cosa ha detto: si capisce che qualche parola gli sia scappata. Se c’è l’offesa una squalifica può scattare, anche e solo per l’offesa».