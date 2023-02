Zanetti non si nasconde: «Battuta l’Inter? Sì, ma loro non erano al meglio»

Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato della vittoria della sua squadra contro l’Inter lo scorso 23 gennaio. Nerazzurri, a detta sua, non al meglio fisicamente e mentalmente

OBIETTIVO − Paolo Zanetti, in collegamento su Dazn, è ritornato sulla vittoria dell’Empoli contro l’Inter. Il tecnico dei toscani è stato molto chiaro e obiettivo: «Quando abbiamo battuto l’Inter, loro non erano al meglio e siamo riusciti a batterli, è inutile nasconderci sentendoci forti. Se vinciamo è perché noi eravamo al 110% e loro no. Poi ovviamente serve sfruttare l’occasione che il Napoli l’altro giorno non ci ha concesso».