Di Livio: «Il gioco dell’Inter non ha senso, Champions League a rischio»

Angelo Di Livio, ospite a “Calcio Totale” su Rai Sport, ha parlato del momento e del gioco dall’Inter. L’ex calciatore si è inoltre espresso sulle possibilità dei nerazzurri di andare in Champions League.

GROSSO RISCHIO − Angelo Di Livio, ha detto la sua sull’attuale momento dell’Inter e sul gioco espresso dalla squadra di Simone Inzaghi. Le sue parole: «Quelli visti tra i calciatori nerazzurri sono segnali negativi, ma io non esagererei troppo. Io ho visto fare anche di peggio perché ho visto alzare anche le mani. Tralasciando questo, l’Inter vuole essere bella ma non balla. Cerca di fare questo calcio di possesso palla, ma poi stringi stringi fa delle prestazioni che secondo me non hanno senso. Ora apro una parentesi. Il Bologna è la rivelazione di questo campionato e Thiago Motta sta facendo un grande lavoro. I rossoblù hanno meritato di vincere. L’Inter se continua così rischia molto. Visto il traffico che c’è per andare in Champions League così si fa fatica»