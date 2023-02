Pedro punta l’Inter: «Obiettivo restare attaccati per la Champions League»

Pedro ha giocato Lazio-Sampdoria 1-0, partita che ha portato i biancocelesti a due punti dall’Inter in classifica (vedi articolo). L’attaccante spagnolo, intervistato da Sky Sport, analizza la corsa Champions League.

IL MESSAGGIO – Pedro dà una valutazione sul valore dell’1-0 della Lazio sulla Sampdoria che porta i biancocelesti a -2 dall’Inter: «Era importante alla fine ottenere un bel risultato in questa partita, per continuare con l’obiettivo principale nostro che è essere lì attaccati in classifica a lottare per la Champions League. Era importante oggi ottenere i tre punti e l’abbiamo fatto, magari non è stata la nostra miglior partita, però abbiamo creato occasioni e giocato bene. Alla fine abbiamo ottenuto questa vittoria molto importante. Un miracolo arrivare fra le prime quattro? Secondo me è difficile, questo è sicuro, però possiamo farcela. Dobbiamo continuare a lottare e andare fino alla fine, poi vediamo a fine stagione dove siamo».