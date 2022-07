Zambrotta: «Lukaku e Pogba decisivi. Il belga gode della stima di Inzaghi»

Gianluca Zambrotta, durante un evento della Fifa, ha parlato del ritorno all’Inter e alla Juventus di Lukaku e Pogba. I due potranno essere nuovamente decisivi. Inzaghi ritrova il suo attaccante

DECISIVI − Zambrotta giudica positivamente i ritorni in Serie A di Lukaku e Pogba: «Sia Romelu Lukaku che Paul Pogba possono essere decisivi. Il belga ritorna in un ambiente conosciuto, stessa cosa il francese. Potrebbero esserlo tutte e due nella stessa maniera. La Juventus deve fare un campionato diverso perché ha l’obbligo di ritornare immediatamente a competere per grandi traguardi. Lukaku è un giocatore che Simone Inzaghi non voler far partire e che ora se lo è ripreso molto volentieri. Giocatore che per l’Inter può essere importante e che Inzaghi stima».