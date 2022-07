Esposito in mostra con l’Anderlecht, Verschaeren: «Profilo interessante»

Esposito è andato in prestito dall’Inter all’Anderlecht. Dopo l’esperienza al Basilea, arriva un altro anno di gavetta stavolta in Belgio per il ragazzo campano. Il nuovo compagno Verschaeren già lo apprezza

PROFILO INTERESSANTE − Esposito ha iniziato il ritiro pre-campionato con l’Anderlecht. Il giovane attaccante si è trasferito in prestito dall’Inter. Il suo nuovo compagno di squadra, Yari Verschaeren: «Che giocatore vi sembra Sebastiano Esposito? In questi primi giorni, abbiamo visto che si tratta di un profilo interessante. Ha già esperienza nonostante la giovane età e ci ha già mostrato alcune qualità del suo repertorio. Spero che possa aiutarci in questa stagione».

Fonte: lavenir.net