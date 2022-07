Zaccagni: «Ritorno Lukaku all’Inter sorprendente, non me l’aspettavo!»

Il ritorno di Lukaku all’Inter è ad oggi uno dei colpi più incredibili della sessione estiva di calciomercato, non solo a livello di Serie A. Il rientro a Milano del belga ha sorpreso anche dei colleghi, fra questi Zaccagni

SORPRENDENTE − Lukaku è ritornato all’Inter dopo un solo anno di Chelsea. Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio, è rimasto sorpreso di questa mossa di mercato: «Probabilmente sul ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. È stato una sorpresa, non me lo aspettavo, soprattutto per le cifre spese dal Chelsea solamente un anno fa». Il giocatore ha parlato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste.