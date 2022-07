Altafini: «Inter e Juventus che attacchi! Lukaku come Vlahovic. Dybala…»

Inter e Juventus sono al momento le vere regine del calciomercato italiano. I due club stanno costruendo due reparti offensivi molto competitivi. L’ex fuoriclasse brasiliano, José Altafini, si è espresso su Lukaku e Vlahovic con una raccomandazione per Dybala

ATTACCHI SUPER − Altafini commenta il nuovo pacchetto offensivo di Inter e Juventus: «Dipende dalla voglia e fame di vincere. Saranno due attacchi fortissimi, quello dell’Inter è potentissimo, ma anche quello della Juventus. Vlahovic e Lukaku si equivalgono come potenza così come Di Maria e Dybala. La sete di vittoria Vlahovic ce l’ha di sicuro, Di Maria e Pogba non lo so. Nell’Inter Lautaro Martinez continua a voler vincere, anche Lukaku che ha fatto un’annata bruttissima, ma è fortissimo. Dybala dovrà scegliere se dimostrare di essere un grande o sedersi».

Fonte: AGI