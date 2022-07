Dybala rientrato a Torino e aspetta l’Inter: servono però tre partenze − SM

Dybala è rientrato a Torino dopo le vacanze trascorse ad Ibiza. Il giocatore argentino è ancora senza una sistemazione. Aspetta l’Inter che però prima dovrà cedere qualche attaccante

PRIMA SFOLTIRE − Paulo Dybala è appena rientrato in Italia, a Torino. Nella sua ex città inizierà i lavori insieme ad un preparatore atletico personale in attesa di trovare il prima possibile una valida sistemazione. C’è sempre l’Inter alla finestra, ma prima di affondare il colpo finale i nerazzurri dovranno sfoltire il reparto offensivo. Bisogna, infatti, cedere Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti. Su di loro rimangono forti il Flamengo nonché il pigliatutto Monza. Secondo Sport Mediaset, è necessario però anche un terzo addio: uno fra Edin Dzeko o Joaquin Correa. Intanto, rimangono accese ancora le speranze per Roma e Manchester United.