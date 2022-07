Barzaghi: «Lukaku leader, ieri incitava tutti. Bene Asllani nelle due fasi»

Primo test per l’Inter di Simone Inzaghi ieri ad Appiano Gentile. Allenamento congiunto vinto 10-0 contro una squadra d’eccellenza. Bene i nuovi Lukaku e Asllani

SENSAZIONI − Test ad Appiano Gentile ieri per l’Inter contro la FC Milanese, squadra appena neopromossa in eccellenza. In gol due nuovi: Lukaku e Asllani. Matteo Barzaghi in collegamento per Sky Sport ha raccontato le sensazioni che si sono viste sul campo: «Ieri interessante era come Simone Inzaghi preparasse il ritorno di Romelu Lukaku. Con Lautaro Martinez sono ritornati a dialogare, a segnare e a scambiarsi palloni insieme. Lukaku è stato leader, incitava i compagni, chiamava palla. Insomma è il giocatore che di trova nella sua dimensione ideale. Anche molto bene Kristjan Asllani, che ha fatto vedere qualità e talento sia davanti la difesa che in una posizione più avanzata».