Visnadi sbotta: «Skriniar? Perché inginocchiarsi! Ha sbagliato Marotta»

La tifoseria dell’Inter si è schierata a favore della permanenza di Milan Skriniar. Due i striscioni apparsi tra Monza e la sfida col Parma. Visnadi però non è d’accordo

CASO SKRINIAR − Gianni Visnadi si scaglia contro la tifoseria dell’Inter, rea di essersi schierata così nettamente verso la permanenza dello slovacco: «Non capisco il senso di inginocchiarsi di fronte a un giocatore. Se vuole restare, firmi e stop. Sennò tanti saluti. Che poi per come sta giocando non lo rimpiangeranno in molti. Il vero rimpianto è di Marotta, che sbagliando non l’ha ceduto in estate». Il suo post su Twitter.