Paventi: «Inter-Parma? Chance persa per 2 giocatori! Lautaro Martinez…»

L’Inter ha vinto contro il Parma a gran fatica e solo ai tempi supplementari. Tante alternative messe in campo da Inzaghi. Andrea Paventi parla anche di Lautaro Martinez

I PERSONAGGI − Le parole di Andrea Paventi su Sky Sport 24 in merito alla gara di Coppa Italia: «Inter-Parma? Alcuni hanno fatto bene, mi vengono in mente Robin Gosens o Kristjan Asllani. Altri hanno perso occasioni importanti come Denzel Dumfries, che dopo il Mondiale è irriconoscibile, e Joaquin Correa, ancora lontano dalla forma migliore. Ci sono altri giocatori invece che rimangono decisivi come Lautaro Martinez. Da capire chi recupererà per sabato o mercoledì in Supercoppa dei quattro infortunati».