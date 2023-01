Dimarco verso il cambio di agente, il prossimo? Quello di un compagno! − SI

Federico Dimarco si avvia a cambiare il proprio agente. L’esterno dell’Inter potrebbe presto dire addio a Beppe Riso e farsi rappresentare da Ledure

CAMBIO AGENTE − Novità in vista per Dimarco. L’esterno sinistro dell’Inter, ieri tra i migliori in Coppa Italia contro il Parma, potrebbe cambiare presto agente. Sta per concludersi, riferisce Sportitalia.com, il rapporto professionale con Beppe Riso. Il suo prossimo rappresentante potrebbe essere Sebastien Ledure, avvocato di Lukaku, che in estate si è occupato del clamoroso ritorno del belga a Milano.