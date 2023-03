Vieri: «Giocassi nell’Inter sarei capocannoniere! Gioco e occasioni»

Christian Vieri ha elogiato l’Inter nonostante la sconfitta contro lo Spezia. Durante la BoboTV su Twitch, l’ex attaccante nerazzurro ha spiegato come a suo vedere la squadra sia forte e giochi molto bene.

MIRIADE DI OCCASIONI – Christian Vieri ha sottolineato il dominio dell’Inter contro lo Spezia, considerando anche le tante occasioni che crea in ogni partita: «Ne ha già perse otto così. Puoi dominare novanta minuti, venticinque tiri, ma non puoi continuare a perdere punti in queste partite. Non può farlo una squadra come l’Inter. In casa i nerazzurri creano dieci occasioni a partita, giocano davvero bene. Dumfries crossa, Dimarco crossa, Barella che dà dinamismo. Ci sono tanti giocatori che mettono Lukaku in posizione buona. Se io giocassi in nerazzurro vincerei la classifica cannonieri tutti gli anni. Giocando nell’Inter puoi fare uno o due gol tutte le partite».

SQUADRA FORTE – Vieri ha poi parlato della forza della squadra, nonostante i risultati ottenuti: «L’Inter ha tanti giocatori forti. Sono talmente più forti di tutti e faccio fatica a vederli fare fatica. Basti pensare che nessuno ha un attacco così con Lukaku, Lautaro Martinez e Dzeko. La colpa poi chiaramente la prende l’allenatore che è giusto. A fine anno si tireranno i bilanci e si deciderà se cambiare o no. Ma comunque i giocatori ci sono, fanno delle partite incredibili, anche se giocano sempre alla stessa maniera. I giocatori sono forti».