Porto-Inter, tegola per Conceicao: a rischio un giocatore chiave

Nonostante la vittoria per 3-2, arrivano brutte notizie per Sergio Conceicao dalla gara contro l’Estoril. Il tecnico rischia infatti di perdere un giocatore chiave del suo scacchiere in vista di Porto-Inter di martedì.

DA VALUTARE – Altra tegola dall’infermeria per Sergio Conceicao in vista di Porto-Inter di martedì. Nella gara vinta per 3-2 contro l’Estoril, infatti, al minuto 55 è stato costretto a uscire il terzino destro Joao Mario. Distorsione al ginocchio destro per lui, che sarà valutato in giornata in vista proprio del ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.