Vierchowod: «Inter favorita? Andrei cauto, la primavera fa brutti scherzi»

Pietro Vierchowod, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, sostiene che il campionato rimane ancora molto aperto nonostante il momento dell’Inter. Per l’ex giocatore sarà decisivo il periodo dopo Natale

CAUTI − Vierchowod non vuole dare già nulla per scontato: «Ricordo di un anno che la Roma prima di Natale aveva 10 punti sulla Juventus che poi li recuperò nel girone di ritorno. Attualmente l’Inter è la più forte, ma bisogna poi vedere cosa succede dopo Natale. Vuol dire molto, l’Inter fisicamente è più forte delle altre ma tra due mesi se le squadre sono lì potranno dire la loro. Al momento l’Inter è davanti ma in chiave scudetto andrei cauto a dire che l’Inter è favorita, la primavera fa degli strani scherzi. Se le altre rivali stanno lì, potranno dire la loro».