Marani: «Armata Inter, c’è sia Conte che Inzaghi. Fuga? Occorre cautela»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport durante l’edizione del Calcio è servito, ritiene che in questa Inter si intravede il lavoro sia di Conte che Inzaghi. Poi richiama alla cautela sulla fuga dei nerazzurri

VALORE − Marani fa un gioco di parole per analizzare il grande momento nerazzurro: «Inter una Bene-armata, non ci sono dubbi. L’Inter ha sempre vinto nelle ultime partite, abbiamo davanti agli occhi la gara di Salerno anche se non era delle più difficili. Al di la del valore degli avversari, l’Inter sta andando benissimo. Sembra esserci un po’ il merito di Conte e un po’ di Inzaghi. Molto bravo Inzaghi, sta affrontando benissimo questa sfida».

CAUTELA − Nonostante il dominio, Marani vuole attendere ancora un po’: «Bisogna aspettare gennaio se l’Inter è o no da scudetto. Sarà un mese terribile, Inzaghi dovrà alzare la voce. Aspettiamo questo mese per rispondere anche se è impressionante la forza mostrata dall’Inter in questo momento. È un campionato particolare, bisogna aspettare a dire che l’Inter sia già scappata. Sono due i fattori che possono incidere: Coppa d’Africa e Covid-19».