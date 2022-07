Vidal, fuori uno. Ora il prossimo è Sanchez, che però è più complicato

Arturo Vidal è arrivato in Brasile ed è pronto a firmare il suo nuovo contratto con il Flamengo nonostante lo stesso calciatore freni un po’. Intanto è fuori uno e ora si penserà a Sanchez.

SITUAZIONE – L’Inter saluta Arturo Vidal con il cileno che attende di firmare con il Flamengo. Per alleggerire il monte ingaggi poi, i nerazzurri sono pronti a salutare anche Alexis Sanchez per il quale però la situazione è leggermente diversa. Se Vidal infatti era pronto ad accettare una squadra come il Flamengo, non si può dire lo stesso del connazionale. Il Nino Maravilla vuole rimanere al top e restare in Europa ma le offerte per ora giunte sono state tutte rispedite al mittente.