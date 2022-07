Pedullà: «Dybala-Inter, perché aspettare addio Dzeko? Agenti non stupidi!»

Nessuna pista chiusa sulla questione Dybala all’Inter. Trattativa più che aperta con gli stessi agenti del giocatore che non hanno contattato nessun’altra squadra

STRADA APERTA − Sul futuro di Dybala, l’Inter rimane ancora molto vigile. A confermarlo Alfredo Pedullà da Sportitalia mercato: «Paulo Dybala non ha l’accordo con l’Inter sulle cifre? Non ne sono sicuro. Sull’argentino hanno fatto 700 nomi, io penso che Beppe Marotta abbia in testa delle cose chiaramente diverse. Non aspetteremo che Edin Dzeko vada via. Questa è per me un’opportunità futuristica straordinaria. Dzeko ha 37 anni. Io non penso che i rappresentanti di Dybala siano stupidi, al 7 luglio ancora non si sono guardati attorno. Come mai?».