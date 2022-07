Bernardeschi, proposto all’Inter in passato, vola in Mls. Tutto fatto – Sky

L’Inter, nel passato, si è vista offrire il free agent Federico Bernardeschi. L’esterno si è svincolato dalla Juventus ma ora è tutto fatto per il suo approdo in Mls.

VOLO – Niente Inter per Federico Bernardeschi, l’esterno ex Juventus vola in Mls e raggiunge Insigne e Criscito al Toronto. Una squadra canadese dunque molto italiana con Gianluca Di Marzio che conferma come il giocatore è pronto a volare oltreoceano nelle prossime ore. Bernardeschi in passato era stato offerto all’Inter visto che sarebbe diventato uno svincolato di lusso, ma niente nerazzurri. La sua nuova avventura è pronta a cominciare.