Ventola: «L’Inter doveva essere 0-3 all’intervallo! Anche le scelte di Inzaghi»

Ventola non boccia del tutto la prestazione dell’Inter ieri contro la Sampdoria. L’ex attaccante trova un errore in particolare in campo, costato lo 0-0 finale, e uno nelle scelte di Inzaghi: lo ha spiegato alla Bobo TV.

NON TUTTO MALE – L’analisi di Nicola Ventola salva qualcosa dalla partita di ieri sera con la Sampdoria: «Il primo tempo dell’Inter a me è piaciuto. A me l’Inter non è dispiaciuta, soprattutto nel primo tempo ha creato tanto con gli inserimenti dei centrocampisti. Il problema di questa partita è che, con il Romelu Lukaku di Antonio Conte, avevi già due gol. È mancata la conclusione: arrivavano i cross e le palle, era sbagliato l’ultimo passaggio. Alla fine ti vai a incasinare una partita dove potevi stare a fine primo tempo 0-3 facile. Nel secondo i soliti cambi tutti uguali che non hanno portato a niente, non ho capito neanche il fatto di non far giocare subito Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. La Champions League non è questa settimana ma la prossima: anche le scelte di Simone Inzaghi iniziali, quando hai la squadra rodata devi proseguire con quelli. Non si sa come l’Inter non abbia vinto questa partita, anche se l’ho spiegato io».