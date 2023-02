Lukaku, brutto rientro da titolare in Sampdoria-Inter ma serve insistere

Lukaku non ha avuto un buon rientro da titolare ieri sera in Sampdoria-Inter, facendosi notare solo per lo screzio con Barella (vedi articolo). Tuttavia, nonostante la prestazione incolore, è necessario dargli ancora spazio per riportarlo ai fasti di un tempo.

POCO E NIENTE – La prova di Romelu Lukaku in Sampdoria-Inter non si può certo definire buona, ma qualcosa da salvare c’è. In primis il fatto che abbia creato qualche occasione, seppur senza impensierire troppo Emil Audero. È mancata l’intesa con Lautaro Martinez, che peraltro ha giocato peggio, e qualche volta sarebbe potuto partire in progressione per lasciare sul posto gli avversari. Cosa non fatta – evidentemente – perché non ancora al meglio della condizione. Proprio per questo bisogna insistere su Lukaku, anche dal 1′. Dopo tutti gli infortuni che ha avuto, e col suo fisico, solo giocando (e non minimi spezzoni) può ritrovare la forma ideale. Poi è chiaro che a fine stagione si faranno le valutazioni col Chelsea. Ma intanto, anche perché Joaquin Correa è infortunato e non ha quasi dato un contributo apprezzabile, l’attacco è ridotto ad appena tre elementi più il classe 2005 Valentin Carboni. Motivo per cui c’è bisogno di Lukaku per l’Inter e c’è bisogno che Lukaku torni a fare quello che faceva fino a due anni fa.