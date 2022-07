Tuchel: «Mai voluto mandare via Lukaku! Deluso? Si poteva fare di più»

Lukaku è ritornato all’Inter da diverse settimane dopo l’anno burrascoso al Chelsea con Tuchel. A proposito di ciò, ha parlato da Los Angeles il tecnico dei Blues

DECISIONE DEL GIOCATORE − A distanza di qualche settimana dal suo ritorno all’Inter, Thomas Tuchel è ritornato a parlare di Lukaku: «Non ho mai voluto mandare via Romelu Lukaku. Non c’è mai stato un incontro in cui ho detto ‘Voglio che questo ragazzo se ne vada’. Sono sempre stato chiaro: se rimane, faremo di tutto per metterlo a suo agio, per metterlo nella condizione migliore di esprimersi, per migliorare il mio stile di allenatore, il nostro stile di gioco. Romelu ha detto molto chiaramente che voleva andarsene e i proprietari hanno accettato la sua richiesta. Deluso? Deluso è la parola sbagliata. Sicuramente non sono contento di non essere riuscito a tirare fuori il meglio da lui. Forse ci sarebbe voluto solo un po’ più di tempo. Un po’ più di forma fisica, un po’ più di adattamento al nostro gioco».

Fonte: Daily mail