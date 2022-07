Asllani felice: «Inter nel mio destino! E ora non è più un sogno. Una frase…»

Asllani ha realizzato il sogno di una vita diventando un calciatore dell’Inter. Il centrocampista scuola Empoli racconta tutta la sua felicità. Di seguito il secondo e ultimo estratto della lettera scritta da Asllani – intitolata “Il ragazzo col grembiule” – sul portale Cronache di Spogliatoio

SOGNANDO L’INTER – Il racconto di Kristjan Asllani (vedi prima parte) continua così: “Anche se ho realizzato il sogno della mia vita, indossare la maglia dell’Inter, le sagre del mio paese mi mancano tanto. […] Prima di partire per Milano, il proprietario del ristorante dove vado sempre mi ha detto una frase semplice, non preparata, che mi sto portando dentro in questi primi giorni: «Hai una grande opportunità. Ricorda che la tua vittoria sarà non snaturarti e restare la persona che sei adesso». Il ragazzo col grembiule in mezzo al prato di San Siro. […] Sono curioso di scoprire come sarà la mia vita a Milano. […]”. Così Asllani, appena trasferitosi a Milano dopo gli anni a Empoli.

I successi di Asllani da sempre legati all’Inter

L’INTER NEL DESTINO – Infine, Asllani chiude così la sua lettera per Cronache di Spogliatoio da nuovo giocatore dell’Inter: “Nel giro di un anno ho vinto il campionato Primavera, eliminando l’Inter in semifinale con un gol su punizione. Ho segnato il primo gol in Serie A contro l’Inter a San Siro. E alla fine sono diventato nerazzurro, anche se lo sono sempre stato. Dormivo con il pallone sotto al braccio, proteggendolo con la coperta come si fa da bambini per schermarsi dai mostri della notte. Sognavo i tifosi che urlano il mio nome al momento della firma. Pochi giorni fa ho scoperto che non era un sogno. Mio padre mi ha portato per la prima volta a Milano a vedere un derby tanti anni fa, vincemmo 2-1. Ci è tornato quando ho segnato proprio lì il mio primo gol in A, qualche mese fa. Doveva essere destino, lo aspetto al mio esordio: vediamo che combino […]”. Questa la chiosa di Asllani, già pronto al debutto ufficiale con la maglia dell’Inter a San Siro.

Fonte: Cronache di Spogliatoio – Kristjan Asllani