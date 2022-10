Trevisani: «Onana più forte di Handanovic! Da sicurezza alla difesa»

Il giornalista Riccardo Trevisani, durante la trasmissione “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato del problema portieri del Milan. Nel farlo ha citato la situazione avvenuta in casa Inter tra Onana e Handanovic confrontandola con quella dei rossoneri.

SICUREZZA − Nel corso della trasmissione “Tutti Convocati”, in onda sulle frequenze di Radio 24, il giornalista Riccardo Trevisani ha espresso il suo parere sull’importanza di avere un portiere forte. Trevisani ha paragonato infatti la situazione avvenuta in casa Inter tra Onana e Handanovic, con quella che attualmente sta vivendo il Milan dopo l’infortunio di Maignan: «Il portiere quando è forte fa la differenza, vedi il caso di Onana che ha dato sicurezza a tutto il reparto difensivo dell’Inter. Da quando lui è titolare tutti sono migliorati, compreso Skriniar. Un portiere che esce da sicurezza a tutti. In questo momento il camerunese è più forte di Handanovic. Questo purtroppo per il Milan è una sicurezza che non garantisce Tatarusanu rispetto a Maignan e lo si vede nei difensori che non sono tranquilli».