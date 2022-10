Inter, testa alla Fiorentina ma anche al Viktoria Plzen: c’è un dato − Sky

Il giornalista Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport24, ha parlato dell’odierno allenamento dell’Inter in vista della Fiorentina. Seduta nella quale si è iniziato anche a lavorare in vista del match di Champions contro il Viktoria Plzen

TRA CAMPIONATO E CHAMPIONS − L’inviato di Sky Sport24 da Appiano Gentile Andrea Paventi, è intervenuto sulla preparazione svolta oggi dall’Inter in vista della Fiorentina, ma con un occhio puntato già alla sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen: «L’Inter sta preparando meticolosamente la partita con la Fiorentina, per continuare quello che di buono ha fatto nelle ultime due giornate. Si inizia però già a pensare anche alla sfida di Champions League di San Siro, mercoledì con il Viktoria Plzen, dove è previsto tantissimo pubblico. Partita che rappresenta per l’Inter un punto importante della stagione per il prosieguo della sua avventura in Champions. Sperando di poter rivedere Lukaku almeno tra i convocati».